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1 час назад

Heritage Foundation предупредил о слабой боеготовности армии США

Газета.Ru

Стратегический исследовательский институт Heritage Foundation опубликовал индекс военной мощи США на 2023 год, согласно которому боеготовность американской армии стремительно падает. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Heritage Foundation предупредил о слабой боеготовности армии США
Фото: BoeingBoeing

Уточняется, что приведенные оценки Вооруженных сил США стали самыми низкими за девять лет существования индекса.

По данным Heritage Foundation, американская армия сейчас не справится даже с одним региональным конфликтом, а больше всего проблем зафиксировано в Военно-воздушных силах (ВВС) и Военно-морских силах (ВМС) США.

Уточняется, что ВМС страны показывают тенденцию неспособности прекратить «продолжающееся сокращение» военно-морского флота. Так, за последние пять лет ведомство недовыполняло планы военного судостроения в среднем на десять кораблей в год, что стало следствием интенсивной эксплуатации флота.

Согласно индексу Heritage Foundation, в ВВС ситуация еще хуже, поскольку там наблюдается использование устаревших самолетов и плохая подготовка пилотов. Отмечается, что численность истребителей и бомбардировщиков сократилась примерно на 40% в сравнении с 1980-ми годами.

В материале подчеркивается, что для исправления ситуации Вашингтон должен изменить систему закупок новых вооружений и увеличить финансирование оборонной отрасли.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы Центра стратегических и международных исследований (CSIS) писала, что российская специальная военная операция на Украине обнажила недостатки оборонной промышленности США, из-за которой американская армия может столкнуться с проблемами в возможном конфликте с Китаем.

Армия,CSIS,
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