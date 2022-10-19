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53 минуты назад

Российскую БМП-2 оснастили в Индии ПТУР и барражирующим боеприпасом

Газета.Ru

Модернизированная индийскими и израильскими специалистами российская БМП-2, которая выпускается в Индии по лицензии, получила дальнобойные противотанковые управляемые ракеты Spike LR и способный долго находиться в воздухе барражирующий боеприпас PALM-1250, сообщает «Российская газета».

БМП-2 оснастили в Индии ПТУР и барражирующим боеприпасом
Фото: Indian Defense Analysis/YouTubeIndian Defense Analysis/YouTube

Обновленная боевая машина представлена на 12-й Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений в индийском городе Гандинагар.

ПТУР Spike LR в сухопутной версии имеют дальность до 5500 м и могут работать в нескольких режимах. Например, по принципу «выстрелил-забыл», также существует возможность при полете боеприпаса осуществлять его корректировку, наводя на наиболее уязвимые места атакуемого объекта.

Барражирующий боеприпас PALM-1250 является специальной версией более тяжелого дрона-камикадзе, приспособленной под применение с БМП-2. Он может находиться в воздухе до 60 минут.

Ранее сообщалось, что российские казаки используют новейшие БМП-2М с боевым модулем «Бережок».

От обычной БМП-2 модернизированная машина с «Бережком» отличается наличием новой системой управления огнем с тепловизионным прицелом и панорамой командира, новой цифровой связью, 30-мм автоматическим гранатометом АГ-17 на корме башни и двумя пусковыми установками по две ракеты ПТРК «Корнет» в каждой по ее бортам. Кроме того, машина имеет турбо-двигатели и усиленную броню.

Ранее сообщалось, что с 2020 по 2022 год российские вооруженные силы пополнит партия из 124 новейших БМП-2М с модулем «Бережок».

Также стало известно, что Минобороны РФ вооружит новые части на западном направлении самыми современными танками Т-90М «Прорыв».

Армия,Минобороны России,
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