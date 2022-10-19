Два аэропорта в Норвегии закрылись из-за беспилотников

Норвежские аэропорты в Бергене и Фёрде были закрыты в среду утром из-за беспилотников, замеченных у расположенной неподалеку военной базы Хоконсверн. Об этом сообщил телеканал NRK.

Фото: WIkipedia WIkipedia

Первое сообщение об обнаружении подозрительных объектов вблизи базы ВС поступило в полицию в 04:45 по местному времени (05:45 мск).

"Я уверен, что мы имеем дело как минимум с одним дроном", - отметил полицейский Орьян Дьювик.

"У нас есть фото- и видеодоказательства инцидента", - добавил он.

Однако полиция отказалась обнародовать их в ответ на просьбу журналистов.

Ближайший к месту происшествия аэропорт Флесланд в Бергене был закрыт в 06:30 утра (07:30 по Москве). Телеканал информирует о задержке и отмене множества рейсов. Через некоторое время из-за сообщения о беспилотнике закрылся и аэропорт Фёрде, расположенный в 100 км к северу.

Норвежское законодательство запрещает использование беспилотников в радиусе 5 км от аэропортов. Недавно королевство повысило уровень боеготовности и усилило меры наблюдения за воздушным пространством.