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1 час назад

Два аэропорта в Норвегии закрылись из-за беспилотников

ТАСС

Норвежские аэропорты в Бергене и Фёрде были закрыты в среду утром из-за беспилотников, замеченных у расположенной неподалеку военной базы Хоконсверн. Об этом сообщил телеканал NRK.

Два аэропорта в Норвегии закрылись из-за беспилотников
Фото: WIkipediaWIkipedia

Первое сообщение об обнаружении подозрительных объектов вблизи базы ВС поступило в полицию в 04:45 по местному времени (05:45 мск).

"Я уверен, что мы имеем дело как минимум с одним дроном", - отметил полицейский Орьян Дьювик.

"У нас есть фото- и видеодоказательства инцидента", - добавил он.

Однако полиция отказалась обнародовать их в ответ на просьбу журналистов.

Ближайший к месту происшествия аэропорт Флесланд в Бергене был закрыт в 06:30 утра (07:30 по Москве). Телеканал информирует о задержке и отмене множества рейсов. Через некоторое время из-за сообщения о беспилотнике закрылся и аэропорт Фёрде, расположенный в 100 км к северу.

Норвежское законодательство запрещает использование беспилотников в радиусе 5 км от аэропортов. Недавно королевство повысило уровень боеготовности и усилило меры наблюдения за воздушным пространством.

Ранее в Норвегии были задержаны шесть граждан РФ по подозрению в нелегальной съемке объектов. У некоторых из них были обнаружены дроны.

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