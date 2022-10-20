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44 минуты назад

Власти Каховского района предупредили о плане ВСУ атаковать ГЭС

Газета.Ruиещё 5

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев предупредил о намерении ВСУ атаковать Каховскую гидроэлектростанцию морскими минами. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Это не преувеличение": Стал известен объект следующего удара ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это не преувеличение, а достоверная информация", - заметил Леонтьев.

Он добавил, что сейчас на реке усилилось течение, осуществляется сброс воды. Украинская сторона, говорит Леонтьев, планируется запустить по течению Днепра мины. В связи с этих охрана стратегических объектов усилена.

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Ранее Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что система противовоздушной обороны отразила несколько ракетных атак вооруженных сил Украины на Каховскую ГЭС.

Армия,Владимир Леонтьев,
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