"Это не преувеличение": Стал известен объект следующего удара ВСУ

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев предупредил о намерении ВСУ атаковать Каховскую гидроэлектростанцию морскими минами. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Это не преувеличение, а достоверная информация", - заметил Леонтьев.

Он добавил, что сейчас на реке усилилось течение, осуществляется сброс воды. Украинская сторона, говорит Леонтьев, планируется запустить по течению Днепра мины. В связи с этих охрана стратегических объектов усилена.