Херсонские власти сообщили об отражении атаки ВСУ

«Там зафиксировано до двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады... Отмечается большое количество вражеских беспилотников»,— написал в Telegram замглавы региона Кирилл Стремоусов .

Накануне командующий Объединённой группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещённых методов войны в районе Херсона и о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также обстрела областного центра без разбора целей.