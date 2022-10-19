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42 минуты назад

Херсонские власти сообщили об отражении атаки ВСУ

Говорит Москваиещё 1

Российские войска удерживают линию обороны по направлению Новая Каменка — Берислав.

Херсонские власти сообщили об отражении атаки ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Там зафиксировано до двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады... Отмечается большое количество вражеских беспилотников»,— написал в Telegram замглавы региона Кирилл Стремоусов.

Накануне командующий Объединённой группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещённых методов войны в районе Херсона и о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также обстрела областного центра без разбора целей.

Армия,Кирилл Стремоусов,Сергей Суровикин,
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