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43 минуты назад

В Госдуме обсудили проблему с отсрочками для многодетных отцов

Мария Иванова

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что 19 октября депутаты обсудили проблему с отсрочками от мобилизации для многодетных отцов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Госдуме обсудили проблему с отсрочками для многодетных отцов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Отсрочку от нее предоставили большинству студентов, некоторым сотрудникам IT-компаний, СМИ, сотовых операторов, работникам оборонного сектора, людям, ухаживающим за близкими родственниками, а также родителям четырех и более детей.

14 октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что отсрочку решили предоставить и родителям с тремя детьми (если дети не старше 16 лет). Он отмечал, что решение согласовано с Минобороны и доведено до военных комиссариатов.

«На деле военкоматы действуют по-разному, часто не следуя указаниям», - рассказал Метелев.

По его словам, пленарное заседание Думы 19 октября начали с обсуждения этой проблемы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по обороне до конца заседания представить решение проблемы, согласованное с Минобороны.

«Будет закрытое обсуждение. Об итогах напишу», - пообещал Метелев.

Армия,Общество,Артем Метелев,Андрей Картаполов,Вячеслав Володин,Госдума,
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