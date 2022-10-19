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50 минут назад

В Херсонской области заявили об отражении всех атак ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Российские военные отразили попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что российские войска отразили все атаки украинской армии и в данный момент продолжают удерживать линию обороны. Стремоусов уточнил, что ВСУ пытались продвигаться на направлении Новая Каменка — Берислав силами двух батальонов 128-й горно-штурмовой бригады и танкового батальона 17-й бригады.

Перечислены основные сложности при обороне Херсона

Замглавы администрации также отметил, что в регионе наблюдается присутствие большого количества вражеских беспилотников среднего действия, в том числе разведывательного «Байрактара».

О переходе ВСУ в наступление на херсонском направлении сообщалось 19 октября.

Армия,Видео,СВО,Кирилл Стремоусов,
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