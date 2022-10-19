Турецкие военные обезвредили плавучую мину в Черном море

"После обнаружения плавучей мины в Черном море в районе Кыйикей/Кыркларэли в район ее нахождения были оперативно направлены подразделения боевых пловцов ВМС. Мина была безопасным способом обезврежена", - говорится в сообщении.

Это первый случай обнаружения мин вблизи турецкого побережья с июля, с начала подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар тогда сообщал, что турецкие ВС мобилизовали возможности для борьбы с минами в Черном море. По его словам, для борьбы с ними задействованы корабли турецких ВМС, морская патрульная авиация, беспилотники и подразделения спецназа. В районе пролива Босфор размещены специальные радары.