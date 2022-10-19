Таджикистан обвинил Киргизию в переброске военной техники к границе. Об этом заявило таджикское Управление пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) по Согдийской области, передает агентство «Ховар».

«Несмотря на договоренности, закрепленные в Протоколе №42 от 25 сентября 2022 года, кыргызской стороной предпринимаются преднамеренные действия, направленные на эскалацию обстановки в приграничных районах. (…) Продолжение стягивания дополнительной военной техники и регулярное нарушение воздушного пространства Республики Таджикистан является явным подтверждением злонамеренных планов кыргызской стороны», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что киргизские беспилотники 13 раз нарушили воздушное пространство Таджикистана с 26 сентября по 15 октября. Как утверждает таджикская сторона, участившиеся военные учения Киргизии говорят о «недружественных намерениях» республики.

Ранее в Таджикистане заявили о приближении афганских террористов к границе. Сообщается, что в Афганистане, особенно в его северных провинциях, создаются джихадистские медресе, а террористические группы активно передислоцируются из южных и восточных провинций на север.