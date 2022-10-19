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1 час назад

ВСУ перешли в наступление в Херсонской области

Алиса Селезнёва

Вооруженные силы Украины начали наступление в направлении Новая Каменка — Берислав в Херсонской области. Об этом со ссылкой на власти региона пишет РИА Новости.

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О начале наступления заявил сегодня заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка - Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады», - пояснил он.

По словам Стремоусова, наступлению предшествовала артподготовка.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения, проживающего на правом берегу Днепра, на левый берег из-за угрозы широкомасштабного наступления ВСУ.

Сегодня в своем Telegram-канале он сообщил о закрытии въезда на правобережную часть области сроком на 7 дней из-за информации о возможном «применении киевским режимом запрещенных методов войны» и подготовке ВСУ «массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС».

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