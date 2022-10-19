ВСУ перешли в наступление в Херсонской области

Вооруженные силы Украины начали наступление в направлении Новая Каменка — Берислав в Херсонской области. Об этом со ссылкой на власти региона пишет РИА Новости.

О начале наступления заявил сегодня заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка - Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады», - пояснил он.

По словам Стремоусова, наступлению предшествовала артподготовка.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения, проживающего на правом берегу Днепра, на левый берег из-за угрозы широкомасштабного наступления ВСУ.