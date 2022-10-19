В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Кадыров описал ход СВО фразой «теперь все будет по-другому»

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров описал ход специальной военной операции (СВО) фразой «теперь все будет по-другому». Об этом он сообщил в Telegram.

Кадыров описал ход СВО фразой «теперь все будет по-другому»
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что полностью разделяет мнение командира спецназа «Ахмат», секретаря Совбеза Чечни Апты Алаудинова о событиях последних дней, когда точечным атакам подвергаются объекты военного управления и энергетики Украины.

«Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы», — добавил Кадыров, отметив, что «мало не покажется никому».

Ранее Алаудинов сообщил, что в зоне специальной военной операции складывается стабильная ситуация. Только за минувшие сутки враг семь раз предпринимал попытки контратаковать российские позиции и неизменно отступал, оставляя на поле сражения подбитую технику и трупы, добавил он.

Армия,СВО,Рамзан Кадыров,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители