Кадыров описал ход СВО фразой «теперь все будет по-другому»

Глава Чечни Рамзан Кадыров описал ход специальной военной операции (СВО) фразой «теперь все будет по-другому». Об этом он сообщил в Telegram.

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Он подчеркнул, что полностью разделяет мнение командира спецназа «Ахмат», секретаря Совбеза Чечни Апты Алаудинова о событиях последних дней, когда точечным атакам подвергаются объекты военного управления и энергетики Украины.

«Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы», — добавил Кадыров, отметив, что «мало не покажется никому».