Ставшие россиянами экс-граждане Украины могут служить в МВД

Бывшие граждане Украины, получив российское гражданство, могут быть приняты на службу в МВД. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в среду в ходе выступления в Госдуме.
"У нас есть непреложный принцип отбора кадров: сотрудником может быть только гражданин Российской Федерации. Поэтому бывшие украинские граждане, став гражданами РФ, имеют все основания выйти на службу в органы МВД", - сказал он.
В ДНР, ЛНР предполагается создание МВД по этим регионам, в Запорожской и Херсонской областях - управлений МВД по этим регионам.