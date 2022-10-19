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21 минуту назад

Экс-граждане Украины, получив гражданство России, могут служить в МВД

ТАССиещё 1

Бывшие граждане Украины, получив российское гражданство, могут быть приняты на службу в МВД. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в среду в ходе выступления в Госдуме.

Ставшие россиянами экс-граждане Украины могут служить в МВД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас есть непреложный принцип отбора кадров: сотрудником может быть только гражданин Российской Федерации. Поэтому бывшие украинские граждане, став гражданами РФ, имеют все основания выйти на службу в органы МВД", - сказал он.

В ДНР, ЛНР предполагается создание МВД по этим регионам, в Запорожской и Херсонской областях - управлений МВД по этим регионам.

Армия,Владимир Колокольцев,МВД России,Госдума,
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