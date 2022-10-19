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1 час назад

В Совете Федерации разберутся с ценами на бронежилеты

Парламентская газетаиещё 1

Комитет по обороне и безопасности должен разобраться в ситуации с сильным и необоснованным ростом цен на снаряжение для мобилизованных. Такое поручение спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала на пленарном заседании 19 октября.

В Совете Федерации разберутся с ценами на бронежилеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последнее время в связи с частичной мобилизацией в России вырос спрос на бронежилеты. Как результат цены на них подскочили почти в 20 раз, рассказала сенатор Людмила Нарусова на пленарном заседании. По словам сенатора, бронежилет пятой степени защиты (рассчитан на попадание бронебойных боеприпасов калибров 5.45 и 7.62. — Прим. Ред), подорожал с семи тысяч рублей до 135 тысяч.

«В связи с этим предлагаю направить обращение в ФАС с просьбой проверить цены на бронежилеты», — сказала Людмила Нарусова.

В свою очередь сенатор Ольга Ковитиди заявила, что ФАС не решает такие вопросы. Для регулирования цен нужно специальное постановление Правительства.

Вопрос изучат в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности. Такое поручение дала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Цены на самое необходимое для комплектования мобилизованных выросли до небес и непонятно на каком основании. Вопросы есть, надо разобраться», — сказала спикер.

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