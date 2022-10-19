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23 минуты назад

Колокольцев перевел личный состав МВД на усиленный режим несения службы у границ РФ

Газета.Ru

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что личный состав МВД переведен на усиленный режим несения службы.

МВД перевели на усиленный режим несения службы у границ РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, прежде всего силы усилены в приграничных территориях. Об этом глава МВД сказал в ходе правительственного часа в Государственной думе 19 октября.

Ранее 19 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о попадании снаряда на один из объектов инфраструктуры Белгорода.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что вооруженные силы Украины подвергли обстрелу поселок Белая Березка Трубчевского района.

Белгородская и Брянская области Российской Федерации граничат с Украиной.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Вячеслав Гладков,Александр Богомаз,Владимир Колокольцев,Владимир Путин,Госдума,
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