ВСУ начали продвижение на херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали движение на херсонском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

По данным военкора, украинские военные продвигаются в направлении Новая Каменка — Берислав. Удалось насчитать два батальона. Помимо этого, в операции в качестве поддержки участвует ствольная артиллерия. Также Поддубный заметил беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В то же время стало известно, что в Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Паромы перевозят людей из Херсона в Алешки и Голую Пристань, где организованы пункты временного размещения.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на левый берег Днепра и в другие российские регионы будут перевезены около 50-60 тысяч жителей. По его оценке, весь процесс займет около шести дней.