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1 час назад

Минобороны Белоруссии проверит военнообязанных республики до конца года

Газета.Ru

Белоруссия до конца 2022 года планирует завершить мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны республики полковник Александр Шальпук, передает ТАСС.

В Белоруссии проверят военнообязанных до конца года
Фото: Министерство обороны РБМинистерство обороны РБ

Он подчеркнул, что действия носят плановый характер и не являются мобилизацией.

«Вызов граждан для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону и повестками», — отметил Шальпук.

Ранее глава белорусского погранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что белорусские пограничники работают в усиленном режиме на границе Белоруссии и Украины.

По его словам, со стороны Украины границу охраняют не только пограничники, но и бойцы территориальной обороны, а также другие военизированные подразделения, бойцы которых «ходят без опознавательных знаков».

Лаппо подчеркнул, что чем больше на границах людей, не являющихся специалистами, тем выше вероятность возникновения конфликта.

Армия,Анатолий Лаппо,
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