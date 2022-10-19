В Белоруссии проверят военнообязанных до конца года

Белоруссия до конца 2022 года планирует завершить мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны республики полковник Александр Шальпук, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что действия носят плановый характер и не являются мобилизацией.
«Вызов граждан для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону и повестками», — отметил Шальпук.
Ранее глава белорусского погранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что белорусские пограничники работают в усиленном режиме на границе Белоруссии и Украины.
По его словам, со стороны Украины границу охраняют не только пограничники, но и бойцы территориальной обороны, а также другие военизированные подразделения, бойцы которых «ходят без опознавательных знаков».
Лаппо подчеркнул, что чем больше на границах людей, не являющихся специалистами, тем выше вероятность возникновения конфликта.