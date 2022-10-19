Систему мобилизационных выплат предложили унифицировать

Недопустима разница в финансовой поддержке, когда люди находятся в одном окопе и решают одни и те же задачи. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания палаты 19 октября.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации Пресс-служба Совета Федерации

Сенаторы обратили внимание на тот факт, что в регионах резервистам, направленным в зону проведения спецоперации, выделяются разные суммы в качестве материальной помощи. По мнению участников заседания, это, во-первых, создает несправедливости, а во-вторых — неравномерную нагрузку на региональные бюджеты. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, подчеркнула, что эта проблема уже решается.

«В понедельник я дала поручение [сенаторам Андрею] Турчаку и [Николаю] Журавлеву вместе с Комитетом Государственной Думы по обороне разобраться в системе выплат. Когда люди находятся в одном окопе и решают одни и те же задачи, такая разница недопустима», — отметила парламентарий.

Председатель Совфеда также заявила, что недопустимы задержки выплат мобилизованным. По словам Валентины Матвиенко, сейчас назначенные в качестве ответственных сенаторы ждут ответов и решений региональных властей.