Польша разместит южнокорейские гаубицы и танки на востоке страны

Польша намерена разместить поставляемые из Южной Кореи гаубицы и танки на востоке страны. Об этом заявил в среду в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Начались поставки вооружения из Южной Кореи. Первые 24 гаубицы К9 уже едут в Польшу и вскоре будут служить в частях на востоке страны", - отметил министр, добавив также, что "первые 10 танков К2 вскоре укрепят восточный фланг".
Польша в конце августа подписала договор с Hanwha Defense о поставках более 600 самоходных гаубиц в версии K9A1. Первые машины должны доставить еще в текущем году. Полностью договор должен быть исполнен до 2026 года.
Также в конце августа Польша подписала с южнокорейским концерном Hyundai Rotem соглашение на поставки 180 танков К2, которые страна будет получать в 2022-2025 годы. Заказан в том числе логистический пакет, программа обучения и запас снарядов.