Польша разместит южнокорейские гаубицы и танки на востоке страны

Польша намерена разместить поставляемые из Южной Кореи гаубицы и танки на востоке страны. Об этом заявил в среду в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Начались поставки вооружения из Южной Кореи. Первые 24 гаубицы К9 уже едут в Польшу и вскоре будут служить в частях на востоке страны", - отметил министр, добавив также, что "первые 10 танков К2 вскоре укрепят восточный фланг".

Польша в конце августа подписала договор с Hanwha Defense о поставках более 600 самоходных гаубиц в версии K9A1. Первые машины должны доставить еще в текущем году. Полностью договор должен быть исполнен до 2026 года.