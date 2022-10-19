Союз адвокатов России (САР) попросил вице-премьера Дениса Мантурова проработать вопрос об отсрочке от мобилизации для адвокатов. Об этом рассказал «Коммерсант».

Глава САР Игорь Трунов рассказал, что организация решила обратиться не в Минюст, а к Мантурову, так как именно он возглавляет комиссию по отсрочкам.

Трунов заявил, что из-за мобилизации адвокатов без квалифицированной юридической помощи рискуют остаться россияне, подлежащие мобилизации, а также и социально незащищенные граждане, в том числе беженцы.

Он подчеркнул, что и без мобилизации адвокатов в России очень мало: около 78 тысяч или примерно один адвокат на две тысячи человек.

По данным Трунова, в некоторых региональных палатах РФ всего восемь адвокатов, а на более чем 12 миллионов москвичей приходится всего 12 тысяч адвокатов, 82 процента из них - мужчины мобилизационного возраста.

«Посылать адвоката на передовую - это все равно что забивать микроскопом гвозди», - подчеркнул Трунов.

Он предложил вместо мобилизации направлять адвокатов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область «для непосредственной работы по специальности и усиления органов власти». По его словам, адвокаты там пригодятся, так как российские законы во многом отличаются от украинского права, «и во избежание хаоса нужны специалисты-правоведы».

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября.

Отсрочку от мобилизации предоставили студентам очной и очно-заочной форм обучения, получающим высшее и среднее профессиональное образование впервые.