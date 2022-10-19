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29 минут назад

В Росгвардии заявили об уничтожении в ЛНР двух БМП и десяти военных ВСУ

Газета.Ru

Огнеметчики Росгвардии уничтожили две боевые машины и ликвидировали десять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

В Росгвардии заявили об уничтожении в ЛНР двух БМП ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ЛНР при отражении атаки ВСУ военнослужащие-огнеметчики из подразделения РХБЗ Росгвардии уничтожили две БМП и десять националистов», — рассказали в Росгвардии.

Отмечается, что после боя подразделение росгвардейцев вывели на позиции в нескольких км от передовой, там военнослужащие приступили к плановым занятиям по огневой подготовке. Сообщается, что занятия проходили с применением огнеметов «Шмель» и «Бородач».

«Росгвардейцы успешно поразили мишени, имитирующие укрепления противника, а также отработали совместные действия с бойцами спецподразделений», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии захватил украинский танк Т-72 ВСУ, отремонтировал и поставил его в боевой строй. На бронемашине заменили катки, устранили повреждения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,Росгвардия,
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