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36 минут назад

Россия отбила попытку Украины занять Запорожскую АЭС

Мария Иванова

Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что российские военные отбили попытку украинской армии занять Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, бой в районе Энергодара продлился около трех - трех с половиной часов.

Рогов рассказал, что в ночь на 19 октября с южной части Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров с украинскими военными, а также «большое груженое судно».

«После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС. <…> Попытка высадки десанта была отбита», - заявил Рогов.

ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.

Гросси призвал немедленно принять меры для защиты ЗАЭС

1 сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

В МАГАТЭ подтвердили, что на станции были повреждены здания, в которых хранится свежее и отработанное ядерное топливо.

11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.

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