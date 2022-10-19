КНДР провела артиллерийские стрельбы по целям в буферной зоне

Военные КНДР провели очередные артиллерийские стрельбы, снаряды упали в буферной зоне Желтого моря. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов.

По его данным, было выпущено около 100 снарядов с 12:30 по местному времени (06:30 мск). Они упали в буферной зоне, установленной межкорейским соглашением о мерах по снижению напряженности от 19 сентября 2018 года. Ни один снаряд не оказался в водах Южной Кореи.