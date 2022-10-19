В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
31 минуту назад

СМИ: КНДР снова провела артиллерийские стрельбы по условным целям в буферной зоне

ТАСС

Военные КНДР провели очередные артиллерийские стрельбы, снаряды упали в буферной зоне Желтого моря. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов.

КНДР провела артиллерийские стрельбы по целям в буферной зоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, было выпущено около 100 снарядов с 12:30 по местному времени (06:30 мск). Они упали в буферной зоне, установленной межкорейским соглашением о мерах по снижению напряженности от 19 сентября 2018 года. Ни один снаряд не оказался в водах Южной Кореи.

По данным Сеула, во вторник военные народной республики выпустили около 100 снарядов в сторону Желтого моря, начиная с 22:00 по местному времени (16:00 мск). В сторону Японского моря было выпущено около 150 снарядов, начиная с 23:00 (17:00 мск). Снаряды упали в буферных зонах к северу от разграничительной линии, которая является фактической морской границей между странами. В Сеуле эти стрельбы назвали нарушением межкорейского соглашения от 19 сентября 2018 года.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители