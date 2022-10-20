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2 часа назад

В Баку заявили об обстреле позиций армии Азербайджана на границе с Арменией

ТАССиещё 1

Минобороны Азербайджана сообщило в четверг об обстреле с территории Армении позиций азербайджанской армии на границе.

В Баку заявили об обстреле своих позиций на границе с Арменией
Фото: ТАССТАСС

"С 22:35 19 октября до 00:25 20 октября (с 21:45 до 23:25 19 октября по мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Йухары Шорджа и Йухары Загалы Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Моллабайрамлы Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Минобороны, дислоцированные на указанных направлениях подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".

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