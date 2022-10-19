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19 минут назад

В Кривом Роге произошел взрыв на объекте энергетики

Мария Иванова

Утром 19 октября в Криворожском районе произошел взрыв на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на главу администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

На Украине отметили разрушение энергетического объекта в Криворожском районе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, взрыв произошел «из-за попадания во время последней воздушной тревоги». Вилкул подчеркнул, что «более подробно информацию давать нецелесообразно».

В результате без электричества остались многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге.

Вилкул отметил, что если последствия взрыва не удастся быстро ликвидировать, на Ингульце организуют подвоз воды. Также в Криворожском районе планируют использовать альтернативные схемы электропитания, но на это потребуется время.

10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

Удары продолжились в следующие дни, в Минобороны РФ заявили, что все назначенные объекты были поражены.

18 октября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что на всей территории страны возникла критическая ситуация с электричеством. Он призвал украинцев готовится к отключениям электричества, водоснабжения и отопления.

Армия,Кирилл Тимошенко,Александр Вилкул,Владимир Путин,Минобороны России,
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