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25 минут назад

В США отрицают участие НАТО в украинском конфликте

Ura.Ru

Организация НАТО не должна принимать участия в конфликте на Украине. О роли альянса в спецоперации рассказала постпред США при НАТО Джулианн Смит.

В США раскрыли роль НАТО в участии в конфликте на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«НАТО очень рано приняла решение не становиться стороной в [конфликте], и этой позиции придерживаются все 30 членов альянса. Существует индивидуальная поддержка со стороны США и Германии. Существует военная и экономическая поддержка, но НАТО не должна принимать непосредственного участия», — сказала Смит в эфире немецкого канала ZDF.

По ее словам, альянс не изменил свою позицию по этому вопросу и он якобы не участвует в самой спецоперации.

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Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. На данный момент США вместе с другими странами Североатлантического альянса оказывают активную помощь Киеву в рамках спецоперации. Ранее в Североатлантическом альянсе заверили, что не собираются защищать Украину. НАТО планирует только помогать.

Армия,В мире,Джулианн Смит,ЕС,
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