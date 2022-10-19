В США раскрыли роль НАТО в участии в конфликте на Украине

Организация НАТО не должна принимать участия в конфликте на Украине. О роли альянса в спецоперации рассказала постпред США при НАТО Джулианн Смит.

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«НАТО очень рано приняла решение не становиться стороной в [конфликте], и этой позиции придерживаются все 30 членов альянса. Существует индивидуальная поддержка со стороны США и Германии. Существует военная и экономическая поддержка, но НАТО не должна принимать непосредственного участия», — сказала Смит в эфире немецкого канала ZDF.

По ее словам, альянс не изменил свою позицию по этому вопросу и он якобы не участвует в самой спецоперации.