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7 минут назад

Иностранным наемникам выдали украинскую форму

Lenta.ruиещё 1

Иностранных наемников на Украине стали переодевать в украинскую форму и распределять в местные подразделения. Об этом РИА Новости рассказал взятый в плен майор украинского спецназа Руслан Груздь.

Иностранным наемникам выдали украинскую форму
Фото: 

Он предположил, что это было сделано, чтобы иностранцы не отличались от окружающих их бойцов.

Груздь уточнил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) теперь нет отдельных наемнических подразделений, иностранцы раскиданы небольшими группами по войсковым батальонам и бригадам. В частности, он видел нескольких иностранцев в составе украинских подразделений в районе села Веселая Долина под Артемовском.

17 октября помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев объяснил, что на сватовском направлении военных ВСУ мотивируют иностранные наемники. Он отметил, что зарубежным инструкторам, которые «гонят вперед» ВСУ, «наплевать на украинцев, плевать, сколько их там погибнет».

Армия,Виталий Киселев,
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