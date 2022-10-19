Иностранным наемникам выдали украинскую форму

Иностранных наемников на Украине стали переодевать в украинскую форму и распределять в местные подразделения. Об этом РИА Новости рассказал взятый в плен майор украинского спецназа Руслан Груздь.

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Он предположил, что это было сделано, чтобы иностранцы не отличались от окружающих их бойцов.

Груздь уточнил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) теперь нет отдельных наемнических подразделений, иностранцы раскиданы небольшими группами по войсковым батальонам и бригадам. В частности, он видел нескольких иностранцев в составе украинских подразделений в районе села Веселая Долина под Артемовском.