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16 минут назад

Стало известно о планах Киева провести зачистки территорий по методике армии США

Lenta.ru

Власти Киева готовится к восстановлению контроля над территориями и сформировали полицейские отряды для зачисток и фильтрации по методике армии США. Об этом рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Стало известно о планах Киева провести зачистки территорий по методике США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, данную информацию российские военные получили от источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ). «Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведется по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными», — заявил он.

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