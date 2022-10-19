Срочную командировку Уоллеса в США связали с иранскими дронами

Срочная командировка министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Соединенные Штаты связана с иранскими дронами, сообщает газета The Telegraph.
«Во вторник Бен Уоллес вылетел в Вашингтон на срочную встречу со своим американским коллегой, чтобы обсудить использование Россией беспилотников для нападения на Киев», — указано в сообщении.
Уточняется, что личная встреча между Беном Уоллесом и министром обороны США Ллойдом Остином была необходима из-за опасений по поводу безопасности связи между министерствами.
Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что у ВС России появятся иранские дроны мощнее «Герани-2».
Рожин отметил, что у Ирана много беспилотников: разведывательных, ударных, камикадзе. Многие из них испытаны в боевых действиях в Йемене, где хуситы противостоят арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал появившуюся информацию в американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал эти сообщения СМИ. По его словам, российская сторона применяет «российскую технику, с российскими наименованиями».