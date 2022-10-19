Срочную командировку Уоллеса в США связали с иранскими дронами

Срочная командировка министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Соединенные Штаты связана с иранскими дронами, сообщает газета The Telegraph.

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«Во вторник Бен Уоллес вылетел в Вашингтон на срочную встречу со своим американским коллегой, чтобы обсудить использование Россией беспилотников для нападения на Киев», — указано в сообщении.

Уточняется, что личная встреча между Беном Уоллесом и министром обороны США Ллойдом Остином была необходима из-за опасений по поводу безопасности связи между министерствами.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что у ВС России появятся иранские дроны мощнее «Герани-2».

Рожин отметил, что у Ирана много беспилотников: разведывательных, ударных, камикадзе. Многие из них испытаны в боевых действиях в Йемене, где хуситы противостоят арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.