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21 минуту назад

The Telegraph: срочная командировка Уоллеса в США связана с иранскими дронами

Газета.Ruиещё 2

Срочная командировка министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Соединенные Штаты связана с иранскими дронами, сообщает газета The Telegraph.

Срочную командировку Уоллеса в США связали с иранскими дронами
Фото: Телеграм-канал «ImpNavigator»Телеграм-канал «ImpNavigator»

«Во вторник Бен Уоллес вылетел в Вашингтон на срочную встречу со своим американским коллегой, чтобы обсудить использование Россией беспилотников для нападения на Киев», — указано в сообщении.

Уточняется, что личная встреча между Беном Уоллесом и министром обороны США Ллойдом Остином была необходима из-за опасений по поводу безопасности связи между министерствами.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что у ВС России появятся иранские дроны мощнее «Герани-2».

Рожин отметил, что у Ирана много беспилотников: разведывательных, ударных, камикадзе. Многие из них испытаны в боевых действиях в Йемене, где хуситы противостоят арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал появившуюся информацию в американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал эти сообщения СМИ. По его словам, российская сторона применяет «российскую технику, с российскими наименованиями».

Армия,Ллойд Остин,Борис Рожин,Бен Уоллес,Дмитрий Песков,Верховный суд,
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