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57 минут назад

Стремоусов предупредил о наступлении ВСУ на Херсон

Газета.Ruиещё 1

Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время может начаться наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Стремоусов предупредил о наступлении ВСУ на Херсон
Фото: ТАССТАСС

"Не исключены обстрелы города Херсона, не исключены обстрелы правобережной части Херсонской области", - сообщил Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что битва за Херсон вскоре уже начнется. Мирному населению рекомендуется покинуть район боевых действий, чтобы не подвергать себя риску.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из соображений безопасности в регионе объявлено "организованное перемещение гражданского населения" нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра.

Командующий группировкой сил в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин отметил, что руководство НАТО требует от Киева наступательных операций на Херсонском направлении.

Армия,Кирилл Стремоусов,Сергей Суровикин,НАТО,
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