Стремоусов предупредил о наступлении ВСУ на Херсон

Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время может начаться наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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"Не исключены обстрелы города Херсона, не исключены обстрелы правобережной части Херсонской области", - сообщил Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что битва за Херсон вскоре уже начнется. Мирному населению рекомендуется покинуть район боевых действий, чтобы не подвергать себя риску.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из соображений безопасности в регионе объявлено "организованное перемещение гражданского населения" нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра.