F-16 перехватили российские бомбардировщики в районе Аляски

По данным NORAD, российские Ту-95МС 17 октября вошли и находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски. После их обнаружения ВВС США подняли в воздух с целью перехвата два истребителя F-16. При этом отмечается, что бомбардировщики оставались в международном пространстве и не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады.