F-16 перехватили российские бомбардировщики в районе Аляски

ВВС США перехватило два российских бомбардировщика Ту-95МС в районе Аляски. Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.
По данным NORAD, российские Ту-95МС 17 октября вошли и находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски. После их обнаружения ВВС США подняли в воздух с целью перехвата два истребителя F-16. При этом отмечается, что бомбардировщики оставались в международном пространстве и не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады.
«Недавняя активность России в североамериканской зоне ПВО не рассматривается ни как угроза, ни как провокация. NORAD отслеживает и положительно идентифицирует иностранные военные самолеты, которые входят в зону противовоздушной обороны Аляски. Командование регулярно отслеживает перемещения иностранных воздушных судов и, при необходимости, сопровождает их из зоны ПВО», — подчеркивается в заявлении.
Ранее Минобороны РФ сообщало о выполнении двумя Ту-95МС планового полета над нейтральными водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей.