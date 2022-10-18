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1 час назад

F-16 перехватили российские бомбардировщики в районе Аляски

Елена Прошина

ВВС США перехватило два российских бомбардировщика Ту-95МС в районе Аляски. Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

F-16 перехватили российские бомбардировщики в районе Аляски
Фото: af.milaf.mil

По данным NORAD, российские Ту-95МС 17 октября вошли и находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски. После их обнаружения ВВС США подняли в воздух с целью перехвата два истребителя F-16. При этом отмечается, что бомбардировщики оставались в международном пространстве и не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады.

«Недавняя активность России в североамериканской зоне ПВО не рассматривается ни как угроза, ни как провокация. NORAD отслеживает и положительно идентифицирует иностранные военные самолеты, которые входят в зону противовоздушной обороны Аляски. Командование регулярно отслеживает перемещения иностранных воздушных судов и, при необходимости, сопровождает их из зоны ПВО», — подчеркивается в заявлении.

Ранее Минобороны РФ сообщало о выполнении двумя Ту-95МС планового полета над нейтральными водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей.

Армия,Минобороны России,
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