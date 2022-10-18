США примут агрессивные меры из-за поставок иранских дронов России

США намерены принимать агрессивные меры на фоне сообщений о том, что Иран якобы поставляет беспилотники России. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Фото: mfa.gov.ir mfa.gov.ir

"Мы продолжим предпринимать агрессивные практические шаги, чтобы осложнить продажу этих вооружений", - заявил Пател, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что речь идет в том числе о "санкциях, мерах экспортного контроля в отношении причастных к этому".

По словам представителя Госдепа, США располагают "широким набором мер для нарушения продаж иранских вооружений". При этом он не пояснил, как скоро могут быть введены подобные рестрикции.

В августе газета "Вашингтон пост" опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом.