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54 минуты назад

США намерены принимать агрессивные меры из-за сообщений о поставках иранских БЛА России

ТАСС

США намерены принимать агрессивные меры на фоне сообщений о том, что Иран якобы поставляет беспилотники России. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

США примут агрессивные меры из-за поставок иранских дронов России
Фото: mfa.gov.irmfa.gov.ir

"Мы продолжим предпринимать агрессивные практические шаги, чтобы осложнить продажу этих вооружений", - заявил Пател, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что речь идет в том числе о "санкциях, мерах экспортного контроля в отношении причастных к этому".

По словам представителя Госдепа, США располагают "широким набором мер для нарушения продаж иранских вооружений". При этом он не пояснил, как скоро могут быть введены подобные рестрикции.

Иран согласился поставить России баллистические ракеты<br/>

В августе газета "Вашингтон пост" опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве.

Армия,Дмитрий Песков,Госдеп США,
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