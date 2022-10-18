В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
57 минут назад

В Словакии стартовали учения НАТО с участием солдат ВСУ

Елена Прошина

Двести военнослужащих из Украины принимают участие в учениях НАТО European Shield, которые стартовали 18 октября в Словакии. Об этом сообщает братиславская газета Pravda со ссылкой на Минобороны республики.

В Словакии стартовали учения НАТО с участием солдат ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Учения были одобрены правительством Словакии. В мандате говорится, что в них участвуют 900 военнослужащих, из которых 200 являются гражданами Украины», — рассказал пресс-секретарь ведомства Штефан Земанович.

Целью учений, по данным Pravda, является обмен боевым опытом и отработка совместных действий и тактики. Также военнослужащие НАТО и Украины проведут «различного вида операции» и примут участие в материально-технической поддержке разных этапов маневров. Учения в Словакии проходят сразу на нескольких полигонах.

Армия,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители