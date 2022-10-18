В Словакии стартовали учения НАТО с участием солдат ВСУ

Двести военнослужащих из Украины принимают участие в учениях НАТО European Shield, которые стартовали 18 октября в Словакии . Об этом сообщает братиславская газета Pravda со ссылкой на Минобороны республики.

«Учения были одобрены правительством Словакии. В мандате говорится, что в них участвуют 900 военнослужащих, из которых 200 являются гражданами Украины», — рассказал пресс-секретарь ведомства Штефан Земанович.

Целью учений, по данным Pravda, является обмен боевым опытом и отработка совместных действий и тактики. Также военнослужащие НАТО и Украины проведут «различного вида операции» и примут участие в материально-технической поддержке разных этапов маневров. Учения в Словакии проходят сразу на нескольких полигонах.