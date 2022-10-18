Пентагон заявил, что не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия

"Мы продолжаем следить за ситуацией очень пристально", - добавил он. "В то же время мы не видели каких-либо свидетельств того, что Россия приняла решение использовать ядерное оружие. Другие [должностные лица США] заявляли, что будут последствия. Но я не стану говорить, какими они будут. Лишь отмечу, что мы следим круглосуточно и будем готовы отреагировать, если нам придется", - добавил представитель Пентагона. "Мы в течение многих лет сохраняем очень мощный потенциал сдерживания. Мы очень тесно взаимодействуем с союзниками по всему миру для обеспечения сдерживания", - заверил в связи с этим Райдер, говоря о том, к каким именно шагам готов Вашингтон.