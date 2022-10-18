Мобилизованных отправили домой из-за нехватки мест в Пермском крае

Часть мобилизованных в Пермском крае отправили домой из-за нехватки мест в пунктах их сбора. Об этом «РБК» сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Ранее о том, что в пунктах сбора не хватает мест сообщил Telegram-канал «Пермь №1». С проблемой столкнулись призывники из города Березники. Их несколько дней возили по разным пунктам, но места так и не нашли.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства Пермского края. Там заявили, что получили отбой от Минобороны РФ по отправке мобилизованных, которых должны были сегодня привезти на обучение на Тоцкий полигон. Ситуацию под личный контроль взял губернатор региона Дмитрий Махонин.

В пресс-службе правительства Пермского края подчеркнули, что после диалога с представителями военкомата и 25 призывниками из Березников их все же отвезли на Тоцкий полигон, а остальных мобилизованных из других городов края отправили по домам.

«Но они по-прежнему мобилизованные, у них повестки, их могут отправить в любой момент», — пояснили в пресс-службе.