Маск назвал конфликт на Украине «первой войной дронов»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск , комментируя статью об активном использовании Россией беспилотников на Украине , назвал конфликт «первой войной дронов». Соответствующее заявление он сделал у себя в Twitter-аккаунте.

Таким образом он отреагировал на статью в Independent, рассказывающую об активном использовании Вооруженными силами России беспилотников на территории Украины. В издании отмечали, что дроны в РФ получили название «Герань». По мнению Independent, Россия использует беспилотники с целью уничтожения ключевых целей на территории противника, истощения его вооружений и подавления морального духа солдат.