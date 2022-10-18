Маск назвал конфликт на Украине «первой войной дронов»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, комментируя статью об активном использовании Россией беспилотников на Украине, назвал конфликт «первой войной дронов». Соответствующее заявление он сделал у себя в Twitter-аккаунте.
«Первая война дронов», — написал Маск.
Таким образом он отреагировал на статью в Independent, рассказывающую об активном использовании Вооруженными силами России беспилотников на территории Украины. В издании отмечали, что дроны в РФ получили название «Герань». По мнению Independent, Россия использует беспилотники с целью уничтожения ключевых целей на территории противника, истощения его вооружений и подавления морального духа солдат.
Ранее в Минобороны сообщали, что с начала спецоперации войска РФ уничтожили 2266 украинских дронов.