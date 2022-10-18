В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Маск назвал конфликт на Украине «первой войной дронов»

Елена Прошина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, комментируя статью об активном использовании Россией беспилотников на Украине, назвал конфликт «первой войной дронов». Соответствующее заявление он сделал у себя в Twitter-аккаунте.

Маск назвал конфликт на Украине «первой войной дронов»
Фото: ТАССТАСС

«Первая война дронов», — написал Маск.

Таким образом он отреагировал на статью в Independent, рассказывающую об активном использовании Вооруженными силами России беспилотников на территории Украины. В издании отмечали, что дроны в РФ получили название «Герань». По мнению Independent, Россия использует беспилотники с целью уничтожения ключевых целей на территории противника, истощения его вооружений и подавления морального духа солдат.

Маск предупредил о гибели цивилизации из-за попытки отобрать Крым у РФ

Ранее в Минобороны сообщали, что с начала спецоперации войска РФ уничтожили 2266 украинских дронов.

Армия,Илон Маск,SpaceX,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители