Генсек НАТО назвал условие применения «ядерного зонтика»

Журналист спросил у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, возможно ли применение «ядерного зонтика» для Украины со стороны стран – членов Североатлантического альянса, у которых есть ядерное оружие. Об этом сообщает ТАСС.
В ответ генсек заявил, что «ядерное сдерживание применяется для обеспечения коллективной обороны НАТО», охраны территории альянса.
Он также указал, что, когда речь идет об Украине, главная задача блока – не допустить использования такого оружия.
Недавно Столтенберг заявлял, что странам – членам Североатлантического альянса необходимо всерьез относиться к риску применения ядерного оружия на Украине, хоть он и «невысок».
Ранее он говорил, что обстоятельства, необходимые для применения НАТО ядерного оружия, являются «чрезвычайно отдаленными».
До того посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что у Вашингтона и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у Российской Федерации ядерного оружия.