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1 час назад

Генсек НАТО назвал условие применения «ядерного зонтика»

Газета.Ruиещё 2

Журналист спросил у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, возможно ли применение «ядерного зонтика» для Украины со стороны стран – членов Североатлантического альянса, у которых есть ядерное оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Генсек НАТО назвал условие применения «ядерного зонтика»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ответ генсек заявил, что «ядерное сдерживание применяется для обеспечения коллективной обороны НАТО», охраны территории альянса.

Он также указал, что, когда речь идет об Украине, главная задача блока – не допустить использования такого оружия.

Недавно Столтенберг заявлял, что странам – членам Североатлантического альянса необходимо всерьез относиться к риску применения ядерного оружия на Украине, хоть он и «невысок».

Военный эксперт объяснил, что такое «ядерный зонтик» России

Ранее он говорил, что обстоятельства, необходимые для применения НАТО ядерного оружия, являются «чрезвычайно отдаленными».

До того посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что у Вашингтона и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у Российской Федерации ядерного оружия.

Армия,Йенс Столтенберг,Анатолий Антонов,НАТО,
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