Генсек НАТО назвал условие применения «ядерного зонтика»

Журналист спросил у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, возможно ли применение «ядерного зонтика» для Украины со стороны стран – членов Североатлантического альянса, у которых есть ядерное оружие. Об этом сообщает ТАСС.

В ответ генсек заявил, что «ядерное сдерживание применяется для обеспечения коллективной обороны НАТО», охраны территории альянса.

Он также указал, что, когда речь идет об Украине, главная задача блока – не допустить использования такого оружия.

Недавно Столтенберг заявлял, что странам – членам Североатлантического альянса необходимо всерьез относиться к риску применения ядерного оружия на Украине, хоть он и «невысок».

Ранее он говорил, что обстоятельства, необходимые для применения НАТО ядерного оружия, являются «чрезвычайно отдаленными».