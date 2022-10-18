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19 минут назад

Два российских Ту-95МС совершили полет над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями

Деловая газета "Взгляд"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС в сопровождении МиГ-31 выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей, сообщили в Минобороны России.

Два стратегических ракетоносца России выполнили полет над Тихим океаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продолжительность полета составила более 12 часов, сообщает ТАСС.

В Минобороны добавили, что во время полета экипажи Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе. В ведомстве отметили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.

Армия,Минобороны России,
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