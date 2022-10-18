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16 минут назад

НАТО анонсировало поставки Киеву средств борьбы с БПЛА

Lenta.ru

НАТО поставит Киеву средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Новую военную помощь Украине анонсировал генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики во вторник, 18 октября, передает ТАСС.

НАТО анонсировало поставки Киеву средств борьбы с беспилотниками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, он заявил, что речь идет о сотнях станций активных помех. Столтенберг уточнил, что поставки ожидаются в ближайшие дни.

Ранее издание The Washington Post писало, что Россия договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в рамках которых российские войска впервые получат иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136. Последний называют дроном-камикадзе, он способен поражать цели на расстоянии свыше 2000 километров.

В октябре эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2. По его данным, боезаряд новых БПЛА значительно больше, чем у локализованной версии иранских беспилотников «Герань-2».

В Кремле данные о закупке иранских беспилотников опровергали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что указанная тема раздута американскими СМИ.

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