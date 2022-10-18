На Запорожье заявили о "целой армаде" беспилотников ВСУ

Число беспилотников Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Запорожской области увеличилось, их больше, чем когда-либо.
Об этом во вторник заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Целые армады беспилотников с подвесами, [их] направляют сейчас больше, чем когда-либо, - сказал он. - У них появились новые десятки беспилотников".
Рогов уточнил, что есть и разведывательные беспилотники, но в основном дроны обеспечены подвесами с самодельными взрывными устройствами.