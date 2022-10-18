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28 минут назад

На Запорожье заявили о "целой армаде" беспилотников ВСУ на линии соприкосновения

ТАСС

Число беспилотников Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Запорожской области увеличилось, их больше, чем когда-либо.

На Запорожье заявили о "целой армаде" беспилотников ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом во вторник заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Целые армады беспилотников с подвесами, [их] направляют сейчас больше, чем когда-либо, - сказал он. - У них появились новые десятки беспилотников".

Рогов уточнил, что есть и разведывательные беспилотники, но в основном дроны обеспечены подвесами с самодельными взрывными устройствами.

Армия,Владимир Рогов,
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