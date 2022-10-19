Израиль отказался продавать оружие Украине

"Израиль не будет поставлять Украине системы вооружения по целому ряду оперативных соображений. Мы продолжим поддерживать Украину в рамках наших ограничений, как уже делали в прошлом", - отметил Ганц, подчеркнув, что его страна придерживается политики оказания Киеву гуманитарной помощи.