Турция испытала баллистическую ракету над Черным морем

Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету малой дальности Tayfun. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: president.az president.az

По данным агентства, ракета была запущена с мобильной платформы из аэропорта возле портового города Ризе в районе 7:00 утра. Tayfun пролетел 561 километр, а затем упал в Черном море у побережья Синопа.

Разработку ракеты власти Турции вели последние несколько лет абсолютно секретно. О ней по-прежнему ничего неизвестно, поскольку в Анкаре отказываются разглашать какую-либо информацию о Tayfun, отметили в Bloomberg.