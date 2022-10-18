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16 минут назад

Турция испытала собственную баллистическую ракету

Елена Прошина

Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету малой дальности Tayfun. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Турция испытала баллистическую ракету над Черным морем
Фото: president.azpresident.az

По данным агентства, ракета была запущена с мобильной платформы из аэропорта возле портового города Ризе в районе 7:00 утра. Tayfun пролетел 561 километр, а затем упал в Черном море у побережья Синопа.

Разработку ракеты власти Турции вели последние несколько лет абсолютно секретно. О ней по-прежнему ничего неизвестно, поскольку в Анкаре отказываются разглашать какую-либо информацию о Tayfun, отметили в Bloomberg.

Турция испытала аналог С-400

В агентстве считают, что проект реализуется на основе российского зенитного ракетного комплекса C-400, который РФ поставила Турции в 2019 году в рамках соответствующего соглашения между странами.

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