Работа российского беспилотника «Ланцет» в зоне СВО попала на видео

Работа российского ударного беспилотника «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) попала на видео. Кадры применения беспилотника появилось в Telegram госкорпорации «Ростех».

На кадрах видны результаты атаки на здание. Сначала показано, как системы беспилотника обнаруживают цель по координатам, затем со спутниковой камеры запечатлен взрыв по объекту. «Ростех» уточняет, что в состав летательного аппарата входит модуль разведки, навигации и связи.

Масса «Ланцета» составляет 12 килограмм. Во много легкость беспилотника объясняется использованием пластика и композитов в конструкции. Дрон может набирать скорость более чем 100 километров в час.