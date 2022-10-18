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33 минуты назад

Винтовку ORSIS 12,7 представят на выставке «Интерполитех-2022»

Lenta.ru

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») на выставке «Интерполитех-2022» впервые представит снайперскую винтовку ORSIS 12,7. Высокоточная винтовка с эффективной дальностью стрельбы до двух километров может поражать легкобронированную технику. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев, передает ТАСС.

Винтовку ORSIS 12,7 представят на выставке «Интерполитех-2022»
Фото:  «Рособоронэкспорт» «Рособоронэкспорт»

По его словам, представляемые компанией образцы стрелкового оружия пользуются популярностью у силовых ведомств на Ближнем Востоке, а также в странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. «Кроме этого, мы покажем широкую линейку средств обеспечения безопасности, гражданское оружие, полицейскую и охранную амуницию, выставим ряд новинок, в том числе новую снайперскую винтовку ORSIS калибра 12,7 миллиметра», — приводит его слова пресс-служба «Рособоронэкспорта».

Отмечается, что винтовка способна решать контрснайперские задачи и поражать легкобронированную технику.

В сентябре в компании «Промтехнология», которая выпускает оружие под брендом ORSIS, сообщили, что винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые в мире поразила цель на расстоянии более пяти километров.

В том же месяце издание 19FortyFive назвало российскую винтовку ORSIS T-5000 малоизвестным, но мощным оружием. Снайперская винтовка получила оптический прицел DH 5-20×56.

Армия,Александр Михеев,Рособоронэкспорт,Ростех,
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