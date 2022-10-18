В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
33 минуты назад

ВС РФ уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины

Елена Прошина

Российские вооруженные силы продолжили удары по системам военного управления и энергетики Украины. Уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи и другие объекты. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточнили в министерстве, в районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра»», - говорится в сообщении.

Также уничтожены три склада боеприпасов, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США.

Ранее Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ прорвать оборону на криворожском направлении. Уточняется, что противник силами до трех батальонов предпринял попытку прорыва обороны в районе населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области. В ходе ожесточенных боев ВС РФ удержали позиции и нанесли значительные потери украинской стороне.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители