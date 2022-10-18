ВС РФ уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины

Российские вооруженные силы продолжили удары по системам военного управления и энергетики Украины. Уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи и другие объекты. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в министерстве, в районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра»», - говорится в сообщении.

Также уничтожены три склада боеприпасов, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США.