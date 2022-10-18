ВС РФ уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины

Российские вооруженные силы продолжили удары по системам военного управления и энергетики Украины. Уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи и другие объекты. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в министерстве, в районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра»», - говорится в сообщении.
Также уничтожены три склада боеприпасов, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США.
Ранее Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ прорвать оборону на криворожском направлении. Уточняется, что противник силами до трех батальонов предпринял попытку прорыва обороны в районе населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области. В ходе ожесточенных боев ВС РФ удержали позиции и нанесли значительные потери украинской стороне.