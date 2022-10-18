Два истребителя НАТО пролетели вблизи Крыма

Два многоцелевых истребителя четвертого поколения ВВС Великобритании Eurofighter Typhoon НАТО с позывными PSYCHO 61 и PSYCHO 62 замечены недалеко от Крыма, следует из данных портала Flightradar. 18 октября они вылетели с королевской военной авиабазы Акротири на острове Кипр, в районе 13:00 мск оказались в воздушном пространстве Румынии, затем вблизи Одесской области, а после направились в сторону Крыма, приблизившись к полуострову на расстояние порядка 200 километров.

Фото: gFabian Sommer/dpa/Global Look Press gFabian Sommer/dpa/Global Look Press

Далее экипажи предположительно выключили транспондеры. По данным сервиса, они сопровождали стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W River Joint британских ВВС с позывным RRR7218. Воздушное судно начало свой маршрут от Северного моря и, сделав круг над прибрежной частью Румынии, проследовало в акваторию Черного моря.