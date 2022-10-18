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21 минуту назад

В США рассказали о "новой фазе" авиаударов России в зоне СВО

Газета.Ru

Российские авиаудары по Украине вступили в новую фазу, сообщает американское издание The Drive.

В США рассказали о "новой фазе" авиаударов России в зоне СВО
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Видео и фото с Украины показывают, что происходит, когда беспилотники-камикадзе массово бросаются в бой, нанося удары по критически важной инфраструктуре. Это уже вторая волна крупных российских ударов по Украине за неделю. Но, по сравнению с налетом в прошлый понедельник, в ходе которого широко использовались крылатые и баллистические ракеты, новые авиаудары, похоже, были нанесены беспилотниками «Герань-2», — пишет издание.

«Огромное количество» этих дронов, по мнению The Drive, затрудняет их перехват. Как отмечает издание, представитель ВВС Украины Юрий Игнат признал, что группы беспилотников-камикадзе представляют особую трудность для ПВО страны, которая только недавно начала получать более современное западное оборудование.

Ранее военный эксперт Алексей Эксперт Леонков рассказал, в качестве какого оружия ВС РФ применяют дроны «Герань-2» на Украине.

По его словам, ВС России используют «Герань-2» как ракеты средней дальности для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Эксперт указал, что дальность полета «Герани-2» заявлялась до 2000 км, но ВС России применяют их до 1000 км.

До этого эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что у ВС России появятся иранские дроны Arash-2 мощнее «Герани-2».

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