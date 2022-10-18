В США рассказали о "новой фазе" авиаударов России в зоне СВО

«Видео и фото с Украины показывают, что происходит, когда беспилотники-камикадзе массово бросаются в бой, нанося удары по критически важной инфраструктуре. Это уже вторая волна крупных российских ударов по Украине за неделю. Но, по сравнению с налетом в прошлый понедельник, в ходе которого широко использовались крылатые и баллистические ракеты, новые авиаудары, похоже, были нанесены беспилотниками «Герань-2», — пишет издание.