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1 час назад

Москвичам объяснили, что делать с повесткой, пришедшей до обеда 17 октября

Москва24

Москвичам разъяснили порядок действий по полученным до 17 октября включительно повесткам.

Москвичам объяснили, что делать с повесткой, пришедшей до обеда 17 октября
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении 17 октября призывных мероприятий в рамках частичной мобилизации в городе и закрытии с 14:00 временных мобилизационных пунктов. Мэр добавил, что с этого момента утрачивают действие повестки, полученные горожанами, которых еще не призвали на службу.

"Если вам пришла повестка в связи с объявлением частичной мобилизации по месту жительства или работы с 14:00 17 октября, то явка по ней не требуется. Если вы получили повестку до 14:00 17 октября, явка по ней требуется", – рассказали Москве 24 на горячей линии по вопросам частичной мобилизации, уточнив, что, если пункт сбора закрыт, можно обратиться в военкомат по месту жительства.

В свою очередь, юрист Елена Пономарева объяснила Москве 24, зачем человек должен явиться в военкомат. Эксперт напомнила, что за неявку в военкомат после получения повестки предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Ранее стало известно, что комиссариат Москвы будет продолжать рассматривать обращения от граждан, которые хотят в качестве добровольцев участвовать в специальной военной операции. По соответствующим заявлениям примут персональные решения.

Армия,Новости Москвы,Украина,Елена Пономарева,Сергей Собянин,
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