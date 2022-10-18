Москвичам объяснили, что делать с повесткой, пришедшей до обеда 17 октября

"Если вам пришла повестка в связи с объявлением частичной мобилизации по месту жительства или работы с 14:00 17 октября, то явка по ней не требуется. Если вы получили повестку до 14:00 17 октября, явка по ней требуется", – рассказали Москве 24 на горячей линии по вопросам частичной мобилизации, уточнив, что, если пункт сбора закрыт, можно обратиться в военкомат по месту жительства.