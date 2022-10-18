В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
26 минут назад

В Кремле высказались о завершении частичной мобилизации

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии указа о завершении частичной мобилизации по стране в целом. Однако, по его словам, власти регионов заявляют о выполнении мобилизационного задания, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что для каждого региона ранее установили мобилизационные показатели по численности. Уже сейчас, по его словам, процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен там, где задание выполнено успешно.

«Что касается президентского указа, то на настоящий момент его нет, мы будем вас информировать», - отметил Песков.

Российская сторона с 24 февраля проводит специальную военную операцию на украинской территории. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию.

В понедельник, 17 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столицы завершилась частичная мобилизация. По словам градоначальника, задачи по призыву удалось выполнить в полном объеме.

Что такое мобилизация простыми словами

Также накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области завершена частичная мобилизация.

По его словам, задача Минобороны была полностью выполнена.

Армия,Видео,Дмитрий Песков,Андрей Воробьев,Сергей Собянин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители