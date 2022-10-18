В Кремле высказались о завершении частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии указа о завершении частичной мобилизации по стране в целом. Однако, по его словам, власти регионов заявляют о выполнении мобилизационного задания, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что для каждого региона ранее установили мобилизационные показатели по численности. Уже сейчас, по его словам, процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен там, где задание выполнено успешно.

«Что касается президентского указа, то на настоящий момент его нет, мы будем вас информировать», - отметил Песков.

Российская сторона с 24 февраля проводит специальную военную операцию на украинской территории. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию.

В понедельник, 17 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столицы завершилась частичная мобилизация. По словам градоначальника, задачи по призыву удалось выполнить в полном объеме.

Также накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области завершена частичная мобилизация.