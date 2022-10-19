В МВД ввели должности специалистов по робототехнике и БПЛА

Глава Министерства внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев заявил, что в Центральном аппарате МВД РФ введены должности специалистов по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Его слова в ходе правительственного часа в Госдуме передает ТАСС.

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«С учетом востребованности в Центральном аппарате МВД введены должности специалистов по применению робототехники и БПЛА», — сообщил Колокольцев.

Глава МВД также отметил, что на новых территориях России потребуются 52 тыс. сотрудников полиции. До этого Колокольцев говорил, что ведомству необходимо набрать 42 тыс. сотрудников к 2026 году для работы в новых регионах.

Также министр заявлял, что личный состав МВД был переведен на усиленный режим несения службы. По словам Колокольцева, прежде всего усиление введено в приграничных территориях.