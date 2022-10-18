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31 минуту назад

Кремль ответил на вопрос о количестве мобилизованных в России

Lenta.ru

Количество мобилизованных в России не может превышать 300 тысяч человек, потому что именно такое число закреплено в указе президента Владимира Путина. Так на соответствующий вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе, до 300 тысяч человек», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков сообщил, что заявление президента России или издание им Указа о завершении частичной мобилизации в стране в настоящее время не планируется.

Что такое мобилизация простыми словами

14 октября глава государства назвал сроки завершения частичной мобилизации в стране. Президент России заявил, что она будет закончена примерно за две недели, подчеркнув, что из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек.

Армия,Видео,Украина,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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