Кремль ответил на вопрос о количестве мобилизованных в России

Количество мобилизованных в России не может превышать 300 тысяч человек, потому что именно такое число закреплено в указе президента Владимира Путина. Так на соответствующий вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе, до 300 тысяч человек», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков сообщил, что заявление президента России или издание им Указа о завершении частичной мобилизации в стране в настоящее время не планируется.
14 октября глава государства назвал сроки завершения частичной мобилизации в стране. Президент России заявил, что она будет закончена примерно за две недели, подчеркнув, что из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек.