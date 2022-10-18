Кремль ответил на вопрос о количестве мобилизованных в России

Количество мобилизованных в России не может превышать 300 тысяч человек, потому что именно такое число закреплено в указе президента Владимира Путина. Так на соответствующий вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе, до 300 тысяч человек», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков сообщил, что заявление президента России или издание им Указа о завершении частичной мобилизации в стране в настоящее время не планируется.